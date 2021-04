29.04.2021, PP Oberbayern Nord



Skelettierte Leiche aus Starnberger See geborgen

STARNBERG Am vergangenen Dienstag (27.04.2021) wurden durch Polizeitaucher menschliche Knochenteile vom Grund des Starnberger Sees geborgen. Die verstorbene Person konnte bislang nicht identifiziert werden.

Im Rahmen einer Tauchübung wurde durch Angehörige der Bundeswehr gegen 08:25 Uhr im nördlichen Bereich des Starnberger Sees, ein menschlicher Schädel in rund 40 Metern Tiefe auf dem Seegrund festgestellt. Zudem fand der Taucher zugehörige helle Turnschuhe, welche aus dem Schlick am Bodengrund des Sees ragten.



Durch die hinzugezogenen Taucher der Bereitschaftspolizei konnten schließlich im Rahmen des veranlassten Bergungseinsatzes sowohl die Teile eines skelettierten Leichnams, als auch einige zugehörige Kleidungsstücke geborgen und an Land gebracht werden.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bislang liegen weder Hinweise auf die Identität der verstorbenen Person vor, noch kann zum aktuellen Ermittlungsstand die Liegezeit der Knochen genauer eingegrenzt werden.



Im Rahmen der veranlassten Begutachtung der Knochen durch das Institut für Rechtsmedizin München fanden sich daran keine Anzeichen einer äußeren Gewalteinwirkung.



Hinweise auf die Identität der verstorbenen Person könnten die noch relativ gut erhaltenen Turnschuhe erbringen. Es handelt sich hierbei um helle Turnschuhe der Marke Adidas, Typ Indoor Spezial, Schuhgröße 12 (UK). Aufgrund dessen wird davon ausgegangen, dass es sich vermutlich um eine männliche Person handelt.



Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Identität der verstorbenen Person geben können, werden gebeten, sich unter 08141/6120 bei der Kripo Fürstenfeldbruck zu melden.