12.04.2021, PP Oberbayern Nord



Betrüger und Geldfälscher auf Mallorca festgenommen

KIRCHDORF A.D. AMPER, LKR. FREISING - KRUMBACH IN SCHWABEN – MALLORCA Ermittlungs- und Fahndungserfolg für die Kriminalpolizei Erding: Ein seit Monaten flüchtiger Betrüger und Geldfälscher konnte bereits am Sonntag, den 21.03.2021, auf Mallorca festgenommen werden.

Am 05.11.2020 wurden über das Online-Portal Ebay Kleinanzeigen zwei Krügerrand Goldmünzen zum Preis von insgesamt 3600 Euro verkauft. Der Käufer bezahlte den Kaufpreis bei der persönlichen Übergabe u.a. mit sieben 500-Euro-Scheinen. Dass es sich hierbei um täuschend echtes Falschgeld handelte, bemerkte der Verkäufer aus dem Landkreis Freising erst bei der Einzahlung des Geldes am Bankautomaten.



Nach mehrwöchigen intensiven Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Erding führte schließlich eine Spur ins schwäbische Krumbach. Hinweise deuteten auf einen tatverdächtigen 35-jährigen Deutschen hin, der dort ohne amtliche Anmeldung in einem Einfamilienhaus leben soll. Nach richterlichem Beschluss durchsuchte die Kripo Erding mit Unterstützung der örtlichen PI Krumbach im Februar diesen Jahres das Haus. Der Tatverdächtige wurde hierbei nicht angetroffen, jedoch konnten tatrelevante Beweismittel sichergestellt werden, u.a. das beim Goldankauf vom Täter verwendete E-Bike. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung auch rund 20 Gramm Marihuana aufgefunden.



Bei den folgenden Ermittlungen erhärtete sich schließlich der Verdacht, dass sich der flüchtige Täter auf der Insel Mallorca aufhält. In Zusammenarbeit mit den spanischen Behörden konnte der Flüchtige am Flughafen Palma de Mallorca aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen werden. Der 35-Jährige wurde vergangene Woche nach Deutschland ausgeliefert und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.