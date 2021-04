09.04.2021, PP Oberbayern Nord



Exhibitionist auf frischer Tat festgenommen

ZORNEDING, OT PÖRING, LKR. EBERSBERG

Am vergangenen Sonntag trat in Pöring ein Exhibitionist auf. Der Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Am Nachmittag des vergangenen Sonntags (04.04.2021) suchte ein Mann am S-Bahnhof in Pöring Blickkontakt zu einer jungen Frau und manipulierte dabei an seinem entblößten Glied. Die 23-jährige Geschädigte reagierte richtig, griff unmittelbar zu ihrem Mobiltelefon und wählte den Notruf. Als Reaktion entfernte sich der Mann in ein angrenzendes Waldstück.



Dem ebenfalls verständigten Vater des Opfers gelang es, den Täter vor Ort festzuhalten, bis Beamte der zuständigen Polizeiinspektion Poing eintrafen. Diese nahmen den 42-Jährigen aus Pöring in Gewahrsam.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Gemäß Strafgesetzbuch ist für solche Taten eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorgesehen.



Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.