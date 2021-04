31.03.2021, PP Oberbayern Nord



Mutmaßliches Diebesgut in Ingolstadt sichergestellt

INGOLSTADT Wie mit hiesiger Pressemeldung vom 04.02.21 (siehe unten) berichtet, konnte die Kripo Ingolstadt im Februar einen 42-jährigen Ingolstädter festnehmen, der in Verdacht steht, zahlreiche Einbrüche in Ingolstadt begangen zu haben.

Bei der damaligen Wohnungsdurchsuchung wurden auch offensichtliche Beutestücke sichergestellt. Obwohl die Ermittlungen zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen sind, konnten noch nicht alle diese Gegenstände zugeordnet werden.



Da die Ermittler vermuten, dass es sich auch bei den vorhandenen Gegenständen um Diebesgut handelt, stellt sich für die Kripo Ingolstadt die folgende Frage: „Wer erkennt anhand der Abbildungen sein Eigentum wieder?“



Alle Detailbilder des mutmaßlichen Diebesgutes sind über den nebenstehenden Link abrufbar.

Pressebericht vom 04.02.2021:



Einbruchserie in Ingolstadt – Tatverdächtiger in Haft



INGOLSTADT Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt konnte heute ein 42-jähriger Mann festgenommen werden. Ihm werden mehrere Einbrüche im Stadtgebiet zur Last gelegt.



Auf Anordnung des Amtsgerichts Ingolstadt wurde am Vormittag die Wohnung des Tatverdächtigen im Ingolstädter Nordosten durchsucht. Hierbei konnte eine Vielzahl von Beweismitteln und offensichtlichen Beutestücken sichergestellt werden, von denen sich die Kriminalbeamten weitere Hinweise auf den konkreten Tatumfang erwarten. Der 42-Jährige konnte in seiner Wohnung festgenommen werden.



Der bereits einschlägig amtsbekannte Mann steht im dringenden Verdacht, seit Ende August 2019 im Stadtgebiet mindestens sechs Einbruchdiebstähle, vorwiegend in Privathäuser, begangen zu haben. Der Beuteschaden liegt im sechsstelligen Bereich, es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Ob der Festgenommene noch für weitere Taten in Frage kommt ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Haftbefehl erlassen und heute in Kraft gesetzt. Der mutmaßliche Einbrecher wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.