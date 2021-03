21.03.2021, PP Oberbayern Nord



Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Erding - Amfetaminhändler in Haft

LKR. FREISING Rund 350 Gramm Amfetamin, 110 Gramm Marihuana, 39 XTC-Pillen sowie 7 g MDMA konnten Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Erding vergangenen Dienstag, 16.03.2021, anlässlich der Durchsuchung zweier Wohnungen beschlagnahmen und einen 32-jährigen Deutschen aus Freising vorläufig festnehmen.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung, wonach der 32-jährige Arbeitslose schwunghaften Handel mit Cannabis betreiben und das Rauschgift bei sich sowie in der Wohnung seiner Schwester bunkern solle, geriet dieser ins Fadenkreuz der Erdinger Kriminalpolizei. Die daraufhin vom Ermittlungsrichter für beide Örtlichkeiten erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse in Freising und Moosburg a.d. Isar vollzogen die Fahnder vergangenen Dienstagmorgen mit Erfolg. In der Wohnung der 41-jährigen Schwester konnte im Schlafzimmer eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden. In zwei Pkws, auf die der 32-jährige Deutsche Zugriff hatte und die vor dessen Wohnung standen, waren rund 350 Gramm Amfetamin, 110 Gramm Marihuana, 39 XTC-Pillen sowie 7 Gramm MDMA versteckt. Ferner wurden beim mutmaßlichen Rauschgifthändler diverse Handelsutensilien wie Verpackungsmaterial sowie eine Feinwaage sichergestellt. Den Besitz der sichergestellten Betäubungsmittel räumte der 32-Jährige zwar ein, wollte sich jedoch zu den Vorwürfen nicht näher äußern.



Aufgrund der erheblichen Tatvorwürfe und der sichergestellten Rauschgiftmengen wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet.