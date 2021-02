24.02.2021, PP Oberbayern Nord



Brand in Schulgebäude

INGOLSTADT Am gestrigen Dienstag (23.02.2021) kam es in einem Toilettenraum in einer Mittelschule an der Ingolstädter Maximilianstraße zu einem Brand. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 12:20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Feuer in dem Schulgebäude mitgeteilt. Der Hausmeister hatte zuvor Rauchentwicklung ausgehend von einem Toilettenraum festgestellt und den Hausnotruf ausgelöst. Durch Lehrer wurden alle im Schulgebäude befindlichen Schüler evakuiert und zur Sammelstelle gebracht.



Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Dennoch entstand ersten Schätzungen zufolge, hauptsächlich durch starke Rauchentwicklung, Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Sachbearbeitung in dem Brandfall übernommen. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache dauern an.