21.02.2021, PP Oberbayern Nord



Zimmerbrand in Betreuungszentrum - Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften

SANKT WOLFGANG Am Freitag, den 19.02.21, kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Betreuungszentrum in Stankt Wolfgang, bei dem vier Mitarbeiter leicht verletzt wurden. Zur Einsatzbewältigung war ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften vor Ort.



Über die Integrierte Leitstelle Erding wurde ein Feueralarm im Betreuungszentrum Wernhardsberg in Sankt Wolfgang mitgeteilt. In einem Zimmer im Erdgeschoss war ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen.



Da es sich um eine geschlossene Station handelte, mussten 24 Personen durch Mitarbeiter des Betreuungszentrums und Kräfte der Feuerwehren evakuiert werden. Vier Mitarbeiter erlitten dabei leichte Verletzungen, die aber vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden. Die beiden Bewohner des Zimmers befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Zimmer.



Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Matratze in Brand geraten. Von der Matratze aus hatte das Feuer anschließend auf das Mobiliar des Zimmers übergegriffen. Durch den entstandenen Rauch wurde neben dem Zimmer auch der Gang der Station stark verrußt.



Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 5.000 Euro.



Neben den freiwilligen Feuerwehren Sankt Wolfgang, Erding, Altenerding, Dorfen, Isen, Haag, Schönbrunn, Kirchdorf, Pyramoos, Gatterberg und Jeßling waren noch neun Rettungs- und Krankentransportwagen, fünf Notärzte und zwei Rettungshubschrauber sowie mehrere Polizeistreifen vor Ort im Einsatz.



Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen und geht nach bisherigen Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.