18.02.2021, PP Oberbayern Nord



Täterermittlung nach bewaffnetem Tankstellenraub im Jahr 2019

MOOSINNING, LKR. ERDING Wie mit Pressemeldung vom 07.05.2019 berichtet, verübten drei maskierte Männer an jenem Tag einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Moosinning. Intensive Ermittlungen führten zu insgesamt vier Tatverdächtigen. Gegen drei von ihnen wurde gestern Haftbefehl erlassen.

Nur wenige Wochen nach der Tat im Jahr 2019 konnte bereits der mutmaßliche Fahrer des Fluchtfahrzeuges, ein zur Tatzeit 19-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg, ermittelt werden. Der Hinweis eines Zeugen, der sich aufgrund des damals veröffentlichten Zeugenaufrufs bei der Polizei meldete, führte die Beamten der Kriminalpolizei Erding auf die richtige Spur. Auch die bei dem Raub verwendete Tatwaffe, eine Gaspistole, konnte damals im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen sichergestellt werden. Der junge Mann wurde zwischenzeitlich bereits verurteilt.



Weitere langwierige und intensive Ermittlungen der Kripo Erding erhärteten nun den Verdacht gegen zwei zur Tatzeit 17-jährige Heranwachsende und einen 16-jährigen Schüler, alle ebenfalls aus dem Landkreis Ebersberg. Ihnen wird vorgeworfen, den Raub damals gemeinschaftlich mit dem 19-Jährigen begangen zu haben.



Die drei Beschuldigten wurden am gestrigen Tag (17.02.2021) vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen, woraufhin diese in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden.

Vorangegangener Pressebericht aus 2019:

Moosinning, Landkreis Erding, 07.05.2019



Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

- 4 Täter flüchten in weißem BMW

- Kripo Erding bittet um Hinweise



Heute um 12:22 Uhr betraten drei maskierte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Ismaninger Straße in Moosinning. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderten sie von der 63-jährigen Pächterin Bargeld. Ohne deren Reaktion abzuwarten, griffen sie selbst in die Kasse nach den Geldscheinen, rund 400 Euro. Mit dieser Beute flüchtete sie zu Fuß auf der Ismaninger Straße in Richtung Eichenried und stiegen nach ca. 400 Metern in einen dort abgestellten weißen BMW, dessen Fahrer offensichtlich auf seine Komplizen gewartet hatte. Das Fluchtfahrzeug fuhr durch Eichenried in Richtung Ismaning davon.



Über Notruf wurde die Einsatzzentrale der Polizei verständigt, die eine Sofortfahndung auslöste, an der sich rund ein Dutzend Streifenfahrzeuge und ein Polizeihubschrauber beteiligten. Bisher blieb die Fahndung ohne Erfolg.



Die drei Täter in der Tankstelle waren auffällig mit dünnen weißen Anzügen (Maleranzügen) bekleidet und mit Atemschutzmasken bzw. Taucherbrillen maskiert. Alle drei waren zwischen 170 bis 180 cm groß und schlank. Einer der Täter führte eine schwarze Pistole mit.



Die Kriminalpolizei Erding nahm vor Ort die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen auf. Verletzt wurde niemand.

Eventuelle Zeugen des Geschehens bittet die Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise, Tel. 08122-9680.