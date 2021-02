15.02.2021, PP Oberbayern Nord



Messerangriff am Geltendorfer Bahnhof

GELTENDORF; LKR. LANDSBERG AM LECH

Vergangene Woche wurde ein 34-Jähriger am Bahnhof in Geltendorf Opfer eines Messerangriffs und hierdurch schwer verletzt. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden und sitzt mittlerweile in Haft.

Vergangenen Donnerstag (11.02.2021) trafen gegen 00:20 Uhr zwei Männer im Alter von 29 und 34 Jahren am Geltendorfer Bahnhof aufeinander. Der Jüngere attackierte sein Gegenüber unvermittelt mit einem Messer und verletzte den Mann im Kopf- und Gesichtsbereich schwer.

Die beiden aus Nigeria stammenden Männer kannten sich. Das Motiv für die Tat dürfte in einer mehrere Jahre zurückliegenden körperlichen Auseinandersetzung zu suchen sein.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort von einer Polizeistreife festgenommen werden.



Das verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 34-Jährige wurde dort stationär behandelt, konnte mittlerweile aber wieder entlassen werden.



Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Dieser wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.