27.01.2021, PP Oberbayern Nord



Balkonbrand eines Einfamilienhauses - Zwei Männer leicht verletzt

HAIMHAUSEN, LANDKREIS DACHAU. Aus zunächst unbekannter Ursache brach gestern Abend ein Feuer auf einem Balkon im ersten Stock eines Einfamilienhauses im Ortsteil Inhausermoos aus. Zwei Männer wurden bei Löscharbeiten leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Ein Nachbar, der gegen 18.15 Uhr die Flammen entdeckte, informierte sofort die Bewohner des Hauses und kam diesen zur Hilfe. Zusammen mit dem 38-jährigen Sohn des Anwesens, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Erdgeschoss der Eltern aufhielt, eilten beide in die stark unter Rauschentwicklung stehende Wohnung im ersten Stock, um von dort aus mittels Feuerlöscher und Wasser den in Brand geratenen Balkon zu löschen.



Die Flammen griffen jedoch sehr schnell an der Wand nach oben hinter eine dort angebrachte Holzvertäfelung, so dass die beiden Männer, bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Rettungskräften, das Feuer nicht mehr unter Kontrolle bringen konnten. Beide erlitten bei ihren Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Dachau verbracht.



Den vor Ort eingesetzten mannstarken Freiwilligen Feuerwehrkräften gelang es schließlich den mittlerweile unter Vollbrand stehenden Balkon zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohngebäude zu verhindern. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.



Die heute Morgen durchgeführten Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ergaben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unsachgemäß auf dem Balkon gelagerte Asche brandursächlich für den Ausbruch des Feuers gewesen sein dürfte.