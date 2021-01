26.01.2021, PP Oberbayern Nord



Tragischer Unfall am Bahnhof Puchheim

PUCHHEIM Am gestrigen Montag (25.01.2021) kam es am Bahnhof Puchheim zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Kurz nach 15.30 Uhr ging ein 72-jähriger Münchner mit einer Krücke am Bahnhof Puchheim den Bahnsteig in Fahrtrichtung Geltendorf entlang. Kurz bevor ein Regionalzug vorbeifuhr, stürzte der Mann über die Bahnsteigkante ins Gleisbett. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den Zugführer kam es wohl zum Kontakt zwischen dem Zug und dem Gestürzten. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Die genaue Sturzursache ist noch nicht geklärt. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung haben sich nicht ergeben.



In dem Regionalzug befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 60 - 70 Fahrgäste, die alle unverletzt blieben. Das betreffende Gleis war für ca. zwei Stunden gesperrt. Die Sachbearbeitung wurde von der Kripo Fürstenfeldbruck übernommen. Die Freiwillige Feuerwehr Puchheim unterstützte vor Ort bei der Absicherung der Unglücksstelle.