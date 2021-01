21.01.2021, PP Oberbayern Nord



Drogenfund neben Autobahn

FORSTINNING, LKR. EBERSBERG Bei Holzarbeiten wurde vergangenen Donnerstag in unmittelbarer Nähe zur BAB A94 im Gemeindebereich Forstinning ein Drogenversteck entdeckt. Bereits am Folgetag konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Am Nachmittag des 14.01.2021 fand ein Forstinninger bei Arbeiten rund 360 Gramm Marihuana sowie diverse Händlerutensilien. Das Versteck war zur besseren Tarnung mit einem Spezialnetz abgedeckt worden. Seinen ungewöhnlichen Fund meldete der Mann umgehend der Polizei.



Schon am Tag nach der Entdeckung des Bunkers stellten Fahnder der Zivilen Einsatzgruppe Erding in unmittelbarer Tatortnähe einen 19-jährigen Forstinninger mit einem angemieteten Pkw fest. Bei einer Kontrolle des jungen Mannes entdeckten die Beamten unter einem der Sitze geringe Mengen Marihuana, eine Feinwaage, Händlerutensilien und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Rauschgiftutensilien und ein gleichartiges Netz, wie es auch beim Rauschgiftversteck verwendet wurde, aufgefunden und sichergestellt.



Die Kriminalpolizei Erding ermittelt nun wegen illegalen Handels von Cannabis in nicht geringer Menge gegen den 19-Jährigen. Dieser wurde nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.