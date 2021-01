18.01.2021, PP Oberbayern Nord



PKW-Brand in Geltendorf am 26.12.20 – Kripo sucht Zeugen

GELTENDORF Mit u. a. Pressemitteilung vom 26.12.2020 berichtete die PI Landsberg von einem Pkw-Brand in Geltendorf, bei dem ein Sachschaden von rund 8.000 € entstanden war. Da nach bisherigen Erkenntnissen von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss, werden die Ermittlungen zu dieser Tat von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geführt. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte bisher kein Tatverdächtiger ermittelt werden.





Zur Klärung der Tat bittet die Kripo, Personen, die zum Tatzeitpunkt (26.12.20, 03.00 Uhr) verdächtige Wahrnehmungen Am Graben in Geltendorf gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Brand machen können, sich unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.





Pressemitteilung PI Landsberg vom 26.12.2020



vorsätzliche Brandstiftung

TO: 82269 Geltendorf, vor einem freistehendem Einfamilienhaus - Garten/Hof

TZ: 26.12.2020 (Sa), 03:00



Kurz vor 03.00 Uhr wurde die Polizei Landsberg über einen PKW-Brand vor einem Einfamilienhaus in Geltendorf informiert.

Der PKW, VW Caddy brannte im Motorraum vollständig ab und es entstand Totalschaden (ca. 8.000.—Euro). Laut Feuerwehr ist ein Fremdverschulden nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen wurden durch das Fachdezernat der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.