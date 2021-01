18.01.2021, PP Oberbayern Nord



Sechs Verletzte bei Wohnhausbrand, darunter drei Kinder

GEISENFELD.Beim Brand eines Einfamilienhauses wurden am heutigen frühen Morgen sechs Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizeiinspektion Geisenfeld bereits in einer Sofortmeldung berichtete, wurde gegen 05:40 Uhr der Brand eines Wohnhauses in Geisenfeld gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Einfamilienhaus bereits im Vollbrand. Während sich die erwachsenen Bewohner im Alter von 23, 51 und 83 Jahren selbst aus dem Gebäude retten konnten, musste die Feuerwehr drei Kinder im Alter von vier, fünf und sechs Jahren aus dem brennendenden Wohnhaus befreien.

Alle drei Kinder wurden schwer durch Rauchgas verletzt und in Spezialkliniken eingeliefert. Die drei erwachsenen Frauen werden ebenfalls stationär behandelt, da sie durch Rauchgase leicht verletzt wurden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, das in Brand geratene Wohnhaus wurde jedoch vollkommen zerstört.

Die zahlreichen Feuerwehrkräfte wurden durch ein Großaufgebot von Helfern des roten Kreuzes sowie des technischen Hilfswerkes unterstützt. Derzeit laufen vor Ort Sicherungsmaßnahmen am einsturzgefährdeten Wohnhaus.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 200.000 Euro.











Brand eines Einfamilienhauses in Geisenfeld - Ergänzung



Wie bereits mitgeteilt kam es am gestrigen Sonntag zum Brand eines Einfamilienhauses in Geisenfeld, bei dem sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden waren.



Das Gebäude wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört, Teile des Daches wurden noch gestern aus Sicherheitsgründen abgetragen.



Die Spezialisten der Kriminalpolizei Ingolstadt haben die Untersuchung des Brandortes noch am gestrigen Sonntag aufgenommen. Die Auswertung der Ergebnisse dauert noch an. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Derzeit wird von einem technischen Defekt als möglicher Ursache ausgegangen.