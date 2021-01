08.01.2021, PP Oberbayern Nord



Festnahme eines Betrügerpaares

ERDING.Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Erding konnten am 07.01.2021 am Vormittag ein Ehepaar im Alter von 43 und 47 Jahren aus dem Raum Berchtesgaden vorläufig festnehmen, als sie bei einem in einem Verbrauchermarkt in Erding installierten Terminal wiederholt Guthaben eines Rabattsystems einlösten.





Da es in den letzten Wochen zu zahlreichen Datenabgriffen von diesen Rabattkarten gekommen war, bei dem eine Vielzahl von Kunden betroffen und bereits ein Gesamtschaden von ca. 47.000 € entstanden ist, wandte sich der Betreiber des Rabattsystems an die KPI Erding.



Am Donnerstagvormittag konnte das Paar, das nach ersten Feststellungen nur zur Begehung des Betruges angereist war, schließlich von einem Fahnder-Team der KPI Erding auf frischer Tat gestellt werden.



Unklar ist derzeit noch, wie das Paar an die Zugangsdaten der Rabattkonten gelangen konnten. Hierzu sind weitere Ermittlungen erforderlich.



Aus früheren Fällen ist bekannt, dass den Betrügern oft durch einfach zu entschlüsselnde Passwörter der Zugang zu den Online-Rabattkonten gelingt. Anschließend können sie die Guthaben an einem Terminal des Betreibers bequem auf ihr Smartphone übertragen und später bei Einkäufen einlösen.





Die Ermittler raten dringend dazu, sichere Passwörter zu verwenden.



Weitere Informationen, wie sich Verbraucher vor solchen unberechtigten Zugriffen schützen können sind auf der Homepage des

Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) verfügbar:

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/Passwoerter/passwoerter_node.html