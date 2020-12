30.12.2020, PP Oberbayern Nord



Öffentlichkeitsfahndung nach Exhibitionisten - Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck erhöht den Fahndungsdruck

LANDSBERG AM LECH Wie bereits berichtet, trat in den vergangenen Wochen ein bislang unbekannter Mann im Stadt- und Landkreis Landsberg immer wieder Frauen in schamverletzender Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck erhöht nun den Fahndungsdruck mit der Veröffentlichung zweier Videoausschnitte des Tatverdächtigen.

Weitere Links

Dabei lenkte der Unbekannte gezielt durch das aktive Betreten von Grundstücken verschiedener Wohnanwesen seiner Opfer, durch Klopfen an Fenster und Terrassentüren die Aufmerksamkeit auf sich. Durch die Zusammenführung der bislang erlangten Erkenntnisse kann der gesuchte Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:



- Männlich

- 16 bis 25 Jahre alt

- Ca. 170 bis 180 cm groß

- Schlanke, sportliche Figur

- Hellhäutig



Zudem trug er bei den jeweiligen Tatausführungen immer einen Mund-Nasen-Schutz und eine Kopfbedeckung.



Ergänzend zur Täterbeschreibung veröffentlicht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nun einen Link, der zu zwei Videoausschnitten einer Überwachungskamera führt, auf dem der Tatverdächtige beim Betreten eines Opferanwesens aufgezeichnet wurde. Diese Aufzeichnungen können unter dem unten angeführten Link abgerufen werden.



Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des abgebildeten Mannes führen könnten, werden unter der Telefonnummer 08141-612-0 erbeten.



Weitere Informationen sind der ebenfalls unten angeführten Presseinformation des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord vom 23.11.2020 und 18.12.2020 zu entnehmen.