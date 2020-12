28.12.2020, PP Oberbayern Nord



Flexibilisierung des Außendienstes bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen



v.l.: stellv. Leiter PI SOB PHK+ Bartl, PP Gietl, Erster BGM Reisner, Landrat Von der Grün, Leiter PI SOB KOK Kirmse

SCHROBENHAUSEN Wie bei der Polizeiinspektion Geisenfeld bereits im Mai vergangenen Jahres im Rahmen eines Pilotprojekts erfolgreich eingeführt, wird ab dem 24. Dezember 2020 bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen die Möglichkeit geschaffen, die Außendienststärke im Rahmen akuter Einsatzlagen durch angepasste Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr zu maximieren. Dieses Konzept hat sich bei der Polizeiinspektion Geisenfeld mit durchweg positiven Erfahrungen rundum bewährt und wurde dort infolge dauerhaft eingeführt.

Hieran wird die Polizeiinspektion Schrobenhausen als zweite Dienststelle im Präsidialbereich anknüpfen und die Vorteile dieser Flexibilisierung für ihr Dienstgebiet nutzen.

So kann künftig bei besonderen Einsatzlagen, unter Beachtung grundlegender Vorgaben, der Wachbetrieb kurzfristig zur Steigerung der polizeilichen Präsenz temporär ausgesetzt werden.

Die ständige polizeiliche Erreichbarkeit ist natürlich auch während der temporären Abwesenheit von Wachbeamten, insbesondere durch technische Maßnahmen, gewährleistet. Bürgeranfragen an der Sprechanlage am Eingangsbereich der Dienststelle sowie eingehende Telefonanrufe werden an die durchgehend besetzte Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt weitergeleitet. So kann in notwendigen Fällen umgehend eine Streife zur Einsatzörtlichkeit geschickt werden und auch sonst eine Veranlassung erforderlicher polizeilicher Maßnahmen weiterhin sofort erfolgen.

Der für die Umsetzung erforderliche bauliche und technische Ausbau der Polizeiinspektion Schrobenhausen wurde in den vergangenen Tagen auch unter Aufwertung der Sicherheitsstandards abgeschlossen. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen hat nun die Möglichkeit flexibler und damit schneller auf das Einsatzgeschehen zu reagieren. So kann durch die Maximierung der Außendienstkräfte bei mehreren zeitgleichen Einsätzen die Wartezeit für den Bürger verkürzt und das Sicherheitsgefühl durch eine maximale tatsächliche Polizeipräsenz erhöht werden. Genauso steht der Eigensicherungsgedanke im Vordergrund: Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können lageangepasst in maximal verfügbarer Zahl agieren und sich so effizienter gegenseitig unterstützen. Gerade im eher ländlichen Dienstbereich der PI Schrobenhausen bietet dieses Konzept eine Chance zur Optimierung des Einsatzmanagements.



Der Leiter der Polizeiinspektion Schrobenhausen, KOK Philipp Kirmse, realisiert die Umsetzung im Rahmen seiner 6-monatigen Führungsbewährung bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen. Durch die Möglichkeit der Flexibilisierung des Außendienstes durch kurzfristig angepasste Zeiten für den Publikumsverkehr sieht der Dienststellenleiter viele Vorteile für die Bürger sowie seine Polizeibeamten.

KOK Philipp Kirmse betont, dass die Umsetzung keine Auswirkung auf die Personalsituation bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen hat und nur die Flexibilisierung des Außendienstes betrifft.



Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion sehen dem Konzept durchweg positiv entgegen. Insbesondere wird im Hinblick auf die Eigensicherung die kurzfristige Maximierung der vor Ort anwesenden polizeilichen Einsatzkräfte als großer Vorteil erachtet.





Herr Polizeipräsident Günther Gietl stellte dem Ersten Bürgermeister Herrn Reisner und dem Landrat Herrn von der Grün am 24.12.2020 das neue Einsatzkonzept und die technische Umsetzung bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen vor.