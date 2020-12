27.12.2020, PP Oberbayern Nord



Wohnungsbrand in Königsmoos – zwei Personen verletzt

KÖNIGSMOOS,LKRS.NEUBURG/DO.Nach dem Brand einer Wohnung in Königsmoos wurden am ersten Weihnachtsfeiertag eine 83-jährige Frau und ihre Tochter verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 25.12. gegen 20:10 Uhr waren die Rettungskräfte über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Pfalzstraße im Ortsteil Untermaxfeld informiert worden. Offenbar war in der Erdgeschosswohnung ein Christbaum in Brand geraten, von dem aus die Flammen auf weitere Teile des Wohnzimmers übergriffen.



Die 83-jährige Wohnungsinhaberin sowie ihre 64-jährige Tochter erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die mit rund 60 Einsatzkräften arbeitenden Feuerwehren konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern. An der Wohnung entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 50000 Euro.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen. Hinweise auf vorsätzliches Verhalten oder das Einwirken Dritter liegen nicht vor