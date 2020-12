05.12.2020, PP Oberbayern Nord



Raub mit Hilfe eines Pfeffersprays

ROTT Am Freitag, den 04.12.20, kam es zu einem Raub in einer Gaststätte in Rott im Landkreis Landsberg am Lech, bei dem der Täter ein Pfefferspray einsetzte.

Gegen 20.45 Uhr betrat ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ein Restaurant in der Weilheimer Str. und bestellte eine Pizza. Als eine 23-jährige Mitarbeiterin abkassieren wollte, sprühte der vermeintliche Gast der jungen Frau mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht, entriss ihr den Geldbeutel mit mehreren hundert Euro und flüchtete durch den Haupteingang. Drei andere Mitarbeiter der Gaststätte nahmen sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf, konnten ihn aber nicht fassen. Dies gelang kurze Zeit später in Rott einer Steifenbesatzung der PI Diessen, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung die PI Landsberg am Lech unterstützte. Zuvor hatte der 50-Jährige noch vergeblich versucht, seine Verfolger aus der Gaststätte mit seinem Pfefferspray zu treffen. Die Geldbörse und das Tierabwehrspray wurden im Rahmen der Fahndung aufgefunden, nachdem sich der Täter der Dinge zuvor auf der Flucht entledigt hatte.



Durch den Angriff erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen im Gesicht, am Hals und an einer Hand.



Der 50-Jährige hat zwischenzeitlich die Tat eingeräumt und gab als Grund für sein Handeln an, dass er zurzeit nur in einem unbeheizten Wohnwagen schlafen könne und er wieder einen warmen Platz zum Schlafen brauche.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Am 05.12.20 wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Verdachts eines schweren Raubes und einer gefährlichen Körperverletzung dem Haftrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen. Im Anschluss erfolgte die Überstellung in eine JVA.