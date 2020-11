18.11.2020, PP Oberbayern Nord



Verkehrsunfall fordert vier Menschenleben

PUTZBRUNN, LKR. MÜNCHEN Wie bereits berichtet (Pressemitteilung siehe unten) kam es gestern Abend gegen 21:40 Uhr auf der BAB 99, Fahrtrichtung Salzburg, auf Höhe der Anschlussstelle Hohenbrunn zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw. Bei dem Unfall kamen die vier Insassen der Fahrzeuge ums Leben.

Bei dem Unfallverursacher, der mit einem VW mit rumänischer Zulassung als Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs war, handelt es sich um einen 32-jährigen Rumänen. Sein Beifahrer war 50 Jahre alt und ebenfalls rumänischer Staatsangehöriger.



Bei dem weiter beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen Audi, der von einem 34-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Der deutsche Beifahrer war 43 Jahre alt.



Derzeit ist noch nicht geklärt, welche Umstände dazu führten, dass der Unfallverursacher in falscher Richtung unterwegs war. Ebenso steht noch nicht fest, wo er auf die Autobahn auffuhr.



Die polizeiliche Unfallaufnahme, die Arbeit eines Gutachters sowie die Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr dauerten bis 03:45 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt.

Pressebericht vom 18.11.2020, 00:36 Uhr:

PUTZBRUNN, LKR. MÜNCHEN Gestern Abend, 17.11.2020, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gegen 21:39 Uhr die Meldung eines Falschfahrers auf der Autobahn 99 in Fahrtrichtung Salzburg ein.



Kurze Zeit darauf wurde ein schwerer Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Hohenbrunn in Fahrtrichtung Süden gemeldet. In diesen waren zwei Pkw verwickelt, die mit jeweils zwei Personen besetzt waren. Die vier Insassen wurden durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.



Im Einsatz waren neben zahlreichen Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch zwei Hubschrauber. Die Autobahn ist zur Stunde auf Höhe der Anschlussstelle Hohenbrunn komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird ausgeleitet. Die Aufräumarbeiten werden vermutlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs, der bislang noch nicht vollständig ermittelt werden konnte, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.