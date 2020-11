03.11.2020, PP Oberbayern Nord



Verdächtige Wahrnehmung in Ingolstadt – Polizei fahndet nach Verdächtigem

INGOLSTADT.Nach einem Hinweis auf eine bewaffnete Person in der Innenstadt fahndet die Polizei nach dem Verdächtigen. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung ergaben sich bislang nicht.





Am heutigen Montag gegen 17:45 Uhr ging bei der Ingolstädter Polizei der konkrete Hinweis eines Zeugen ein, dass sich ein bewaffneter Mann in Richtung Fußgängerzone bewegen würde.



Gerade vor dem Hintergrund der gestrigen Ereignisse in Wien wurden sofort starke Polizeikräfte entsandt, um den Bereich der Innenstadt sowie insbesondere dort ansässige religiöse Einrichtungen zu schützen. Hinweise auf eine konkrete Bedrohungssituation wurden während des bisherigen Einsatzverlaufes nicht bekannt.



Die Fahndungsmaßnahmen nach der verdächtigen Person dauern zur Stunde an, die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.