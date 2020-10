27.10.2020, PP Oberbayern Nord



Einbruch in Wohnhaus - Ermittlungserfolg für die Kripo FFB

MAMMENDORF, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK Wie am 19.05.2020 berichtet, kam es im Zeitraum vom 14.05.2020 bis 18.05.2020 in einem Wohnhaus im Mammendorfer Ortsteil Nannhofen zu einem Einbruch. Die bis dato unbekannten Täter flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.



Zwei Beamtinnen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gelang es nun, nach mehreren Monaten andauernder, intensiver Recherchen, acht dringend Tatverdächtige zu ermitteln und nahezu das gesamte Diebesgut wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben zu können.

Den ausschlaggebenden Hinweis gab im Juni eine anonyme Mitteilung: Jemand hatte mitbekommen, wie sich zwei Jugendliche mit einem Einbruch profiliert hatten und meldete dies der Polizei.

Daraufhin gelang es insgesamt acht, aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammende, männliche Tatverdächtige zu ermitteln. Durch umfangreiche Vernehmungen, Durchsuchungen und technische Auswertungen konnten schließlich die Tatbeteiligungen weitestgehend herausgearbeitet und der Tattag auf den 15.05.2020 festgelegt werden. Das Diebesgut konnte bei Hausdurchsuchungen und in einem Erddepot in einem Waldstück nahezu vollständig aufgefunden werden. Nach einer Absuche durch die Technische Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei konnte auch das Tatwerkzeug im Oktober aus der Maisach geborgen werden.



Gegen die acht dringend tatverdächtigen Jugendlichen, die zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 18 Jahre alt waren, wird nun ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl geführt.







Pressebericht vom 19.05.2020:



Mammendorf, Lkrs. Fürstenfeldbruck, 19.05.2020



Einbruch in Wohnhaus – die Kriminalpolizei sucht Zeugen



Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Mammendorfer Ortsteil Nannhofen hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.



Im Zeitraum zwischen dem 14.05. und dem 18.05. waren unbekannte Täter über eine aufgehebelte Nebeneingangstüre in das Objekt an der Karl-von-Lotzbeck-Straße eingedrungen und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.



Die Ermittler der Kripo bitten eventuelle Zeugen um Mitteilung, wer im relevanten Zeitraum auffällige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegen.