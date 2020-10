11.10.2020, PP Oberbayern Nord



Brand einer Maschinenhalle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

WAIDHOFEN, OT GRÖBERN, LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN

In der Nacht brannte eine landwirtschaftlich genutzte Halle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Brandursache ist bislang unklar.

Gestern Abend, 10.10.2020, wurde gegen 23:45 Uhr der Brand einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlich genutzten Anwesen in der Gemeinde Waidhofen, Ortsteil Gröbern, gemeldet.



Daraufhin eilte eine Vielzahl von Kräften des Rettungsdienstes, der Polizei und der umliegenden Feuerwehren an den Brandort. Das Feuer in der Halle, die in der Folge in Vollbrand geriet, konnte unter Kontrolle gebracht werden. Damit wurde ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert.



Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Verletzt wurde niemand.



Noch in der Nacht liefen am Brandort erste Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt an. Angaben zur Brandursache können bislang nicht gemacht werden.