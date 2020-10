08.10.2020, PP Oberbayern Nord



33-Jähriger durch Machete tödlich verletzt

EMMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK Heute Morgen (08.10.2020)gegen 04:00 Uhr alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Emmering über die Integrierte Leitstelle die Polizei und den Rettungsdienst.

Im Bad der Nachbarswohnung konnte durch die alarmierten Rettungskräfte nur kurze Zeit später ein 33-Jähriger mit tödlichen Verletzungen aufgefunden werden.



In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II nahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck noch in den frühen Morgenstunden vor Ort die Ermittlungen auf. Derzeit laufen die Tatortarbeit und die Spurensicherung. Die Kripo-Beamten werden dabei auch durch einen Rechtsmediziner unterstützt.



Der Tatverdacht richtet sich gegen den Bruder des Opfers. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Kripo davon aus, dass es zwischen den beiden Geschwistern zu einem Streit kam, im Zuge dessen der Jüngere dem Älteren mit einer Machete tödliche Verletzungen zufügte.



Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er soll noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.



Zum Motiv und der genauen Tathandlung können aktuell keine Aussagen getroffen werden.

Ergänzung

EMMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK Wie berichtet wurde heute (08.10.2020) in den frühen Morgenstunden ein 33-Jähriger Opfer eines Tötungsdeliktes.



Sein Bruder, ein 30-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, wurde noch vor Ort festgenommen und heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.



Zum aktuellen Zeitpunkt findet am Institut für Rechtsmedizin in München eine Obduktion des Opfers statt. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus.