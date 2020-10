07.10.2020, PP Oberbayern Nord



Nach Handtaschenraub in Ingolstadt sitzen mutmaßliche Täter in Haft

INGOLSTADT

Die mutmaßlichen Täter eines Handtaschenraubes (siehe Bericht vom 06.10.2020) konnten gefasst werden. Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt dauern an.



Wie gestern berichtet, wurde eine 88-Jährige am 29.09.2020 in einer Parkanlage in Ingolstadt Opfer eines brutalen Überfalls. Zunächst Unbekannte haben die Frau durch Gewalteinwirkung zum Sturz gebracht und anschließend ihre Handtasche entwendet.

Durch den Sturz zog sich die Geschädigte schwere Verletzungen zu, ihr Gesundheitszustand ist aber stabil.



In diesem Zusammenhang konnten gestern im Raum Mittelfranken zwei Tatverdächtige festgenommen und dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Beide Beschuldigte, die selbst keinen örtlichen Bezug zu Ingolstadt haben, wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt zum genauen Tathergang dauern noch an. Zeugen des Vorfalls, der sich am Dienstag letzter Woche, 29.09.2020 gegen 15:10 Uhr, in der Parkanlage parallel zum Unteren Graben auf Höhe des Lechner Museums ereignet hat, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.