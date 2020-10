01.10.2020, PP Oberbayern Nord



Jugendliche mit Teppichmesser bedroht - Tatverdächtiger in Haft

EBERSBERG Vor einer Gaststätte in Ebersberg am Marienplatz kam es am Dienstag, den 29.09.20, gegen 22:10 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen mit Zweitwohnsitz in Ebersberg und drei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren aus Ebersberg und Umgebung.

Auslöser der Streitigkeiten soll die Vermutung des 20-Jährigen gewesen sein, die Jugendlichen, mit denen er zuvor kurz an einem Tisch in der Gaststätte gesessen wäre, hätten sein Handy entwendet. Im weiteren Verlauf soll der wohl alkoholisierte Mann einen der Jugendlichen aufgefordert haben, ihm sein Handy zurückzugeben und danach noch zusätzlich mit einem gezückten Cuttermesser (Teppichmesser) in der Hand die Herausgabe dessen Geldes verlangt haben. Im Anschluss soll er einen weiteren Jugendlichen aus der Gruppe mit vorgehaltenem Cuttermesser aufgefordert haben, ihm dessen Armbanduhr und einen Pkw zu übergeben.



Nachdem es den Geschädigten gelungen war, sich aus der Situation zu befreien und die Polizei zu verständigen, konnte der Tatverdächtige vor dem Lokal von Beamten der PI Ebersberg vorläufig festgenommen werden. Letztlich kam es zu keiner Übergabe von Wertgegenständen und es wurde niemand verletzt.



Bei der Durchführung der von der Staatsanwaltschaft München II angeordneten Blutentnahme leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand.



Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen bezüglich der Bedrohungs- und Erpressungshandlungen sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeame übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der Tatverdächtige am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim AG München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.