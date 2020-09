29.09.2020, PP Oberbayern Nord



Küchenbrand - 87-jährige Bewohnerin rechtzeitig gerettet

FRAUNBERG/OT VORDERBAUMBERG Heute, Dienstag, den 29.09.20, kam es in den Mittagsstunden in der Gemeinde Fraunberg im Ortsteil Vorderbaumberg zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus, bei dem die 87-jährige Bewohnerin leicht verletzt wurde.

Kurz vor 11.00 Uhr wurde ein Brand an der oben angeführten Örtlichkeit mitgeteilt. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehren aus Erding, Maria Thalheim, Fraunberg und Wartenberg gelang es zwar, den Brand schnell zu löschen, die Küche wurde aber vollständig verrußt und der Fehlboden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche im Bereich des E-Herdes aus. Ein möglicher technischer Defekt steht im Moment im Fokus der Ermittlungen zur Brandursache.



Bei Brandbeginn befand sich die 87-jährige Bewohnerin des Hauses noch schlafend in ihrem Wohnzimmer. Ehe sich die Flammen weiter ausbreiten konnten, war es dem 42-jährigen Hauseigentümer zusammen mit dem zufällig anwesenden Schwiegersohn der Geschädigten gelungen, die Frau noch rechtzeitig ins Freie zu verbringen. Trotz ihrer schnellen Rettung erlitt die 87-Jährige eine leichte Rauchgasvergiftung und kam deshalb ins Erdinger Krankenhaus.



Am Haus entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Erding hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Eine Begehung der Brandstelle war bisher noch nicht möglich.