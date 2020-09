19.09.2020, PP Oberbayern Nord



Flugzeugabsturz fordert zwei Menschenleben

MOOSBURG A. D. ISAR, LKR. FREISING

In Moosburg stürzte heute ein Sportflugzeug ab. Die beiden Insassen verstarben noch an der Unfallörtlichkeit. Die Absturzursache ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt.

Gegen 12:00 Uhr wurde heute der Absturz eines einmotorigen Sportflugzeugs auf dem Gelände eines Flugplatzes in Moosburg gemeldet. Für die Insassen der Maschine kam jede Hilfe zu spät. Beide Männer verstarben noch an der Unglücksstelle.



Im Einsatz waren neben zwei Hubschraubern rund 100 Rettungskräfte, darunter die Feuerwehren aus Moosburg und Mauern sowie das THW Freising.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da sich die Absturzörtlichkeit in unwegsamem Gelände befand.



Zur Klärung der Absturzursache, die bislang völlig unklar ist, laufen derzeit die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding. Diese werden durch Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung unterstützt.



Aufgrund des guten Wetters waren zum Zeitpunkt des Unglücks viele Radfahrer und Spaziergänger in und um Moosburg unterwegs. Zeugen, die unter Umständen auch Lichtbilder oder Videos von dem verunglückten Flugzeug kurz vor oder während des Absturzes gefertigt haben, werden gebeten, sich unter 08122/9680 bei der Kripo Erding zu melden.