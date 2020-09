15.09.2020, PP Oberbayern Nord



Raub auf Autofahrerin: Ergänzung und Zeugenaufruf

GACHENBACH.Wie berichtet wurde am Mittwoch Abend gegen 18:00 Uhr eine 84-jährige Autofahrerin Opfer eines schweren Raubes. Ein Anhalter hatte die Seniorin am P&R-Parkplatz in Friedberg angesprochen und gebeten, sie mitzunehmen.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben war die Dame im Laufe der Fahrt unter einem Vorwand gebeten worden, die Staatsstraße 2084 in der Nähe des Ortes Oberweilenbach zu verlassen und auf einen Forstweg einzubiegen.



Dort schlug der etwa 50-jährige Täter seinem Opfer mit einem Gegenstand auf den Kopf, ließ es bewusstlos zurück und flüchtete mit dem Fahrzeug der Seniorin. Erst in den frühen Morgenstunden erwachte die erheblich verletzte Dame und konnte nach einem längeren Fußmarsch auf sich aufmerksam machen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und wird dort seither stationär behandelt.



Der geraubte Pkw wurde etwa eine Stunde nach der Tat an einer Waschanlage im nahegelegenen Gachenbach abgestellt und später aufgefunden. Aus dem Pkw wurde die Geldbörse des Opfers mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.



Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe:



- Wem ist das Fahrzeug, ein weinroter Volvo V60, zwischen am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr auf der Staatsstraße 2084 oder in der Gemeinde Gachenbach aufgefallen?

- Wer hat einen etwa 50-jährigen Mann gesehen, der nach 19:00 Uhr zu Fuß oder möglicherweise als Anhalter nahe der Ortschaft Gachenbach unterwegs war?

- Wem ist eine verdächtige Person am P&R Parkplatz in Friedberg aufgefallen?

- Wer wurde bereits in ähnlicher Weise von einem Anhalter in dieser Region angesprochen?



Hinweise nimmt die Kripo Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-93430 entgegen.