14.09.2020, PP Oberbayern Nord



Hochwertiger PKW gestohlen

VATERSTETTEN, LKR EBERSBERG

Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag, 10.09.2020, auf Freitag, 11.09.2020, in der Mozartstraße einen Pkw gestohlen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW, Typ X6, mit Ebersberger Kennzeichen. Der Wagen hat einen Wert von rund 35.000 Euro.



Der BMW war in einem Carport untergestellt und mit einem sog. „Keyless-Go-System“ ausgestattet. Bei dieser Ausstattungsvariante öffnet sich das Fahrzeug automatisch, wenn der Fahrzeugführer mit dem Schlüssel in die unmittelbare Nähe des Pkw kommt und kann dann gestartet werden. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich im Wohngebäude.



Für Fahrzeugdiebe ist es bei diesem Schließsystem möglich, durch Verlängerung des Schlüsselsignals die Fahrzeuge zu öffnen und wegzufahren, obwohl sich der Schlüssel in einem Gebäude (meist in der Nähe der Haustüren) befindet.



Die Kriminalpolizei Erding rät:

Um diese Diebstahlsgefahren zu vermeiden, stellen Sie Ihren Pkw wenn möglich in der Garage ab. Darüber hinaus können Inhaber von entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen den Keyless-Go-Schlüssel „davon abhalten“ zu funken. Umfassende Information über Alternativen, sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, bieten zudem polizeiliche Informationsangebote im Internet. Zum Beispiel http://www.bundpol.de/schliesstechnik/loesungen.htm oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/



Zeugenaufruf:

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Diebstahl stehen, nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/9680 entgegen.