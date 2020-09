08.09.2020, PP Oberbayern Nord



Amfetamin in letzter Sekunde beschlagnahmt

AU/HALLERTAU.Rund 100 Gramm Amfetamin sowie eine Cannabispflanze wurden vergangenen Dienstag, 01.09.2020, bei einem 31-Jährigen im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Au/Hallertau von der Polizei beschlagnahmt.

Wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain wurde die Wohnung des Mannes von Beamten der Polizei Moosburg und einem Rauschgiftspürhund durchsucht.

Beim Betreten der Wohnung war der 31-Jährige gerade dabei, das Amfetamin über den Abfluss zu entsorgen, was die Beamten in letzter Sekunde verhindern konnten. Auf dem Fensterbrett in der Küche stand zudem eine illegal angebaute Cannabispflanze, die ebenfalls beschlagnahmt wurde.



Woher der Mann das Amfetamin bezog und in welchem Umfang er damit dealte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kripo Erding übernommen wurden.