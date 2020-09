02.09.2020, PP Oberbayern Nord



Tötungsdelikt in Wolnzach - Ergänzung

WOLNZACH.Wie berichtet wurde heute Vormittag eine 38-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in Wolnzach getötet. Die Spurensicherung am Tatobjekt dauert zur Stunde noch an.

Der Leichnam der Frau wurde zwischenzeitlich an das Institut für Rechtsmedizin in München zur Obduktion überstellt.



Der tatverdächtige 40-Jährige wurde polizeilich vernommen, zum jetzigen Stand macht er jedoch keinerlei Angaben zur Sache. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat zwischenzeitlich einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, der Beschuldigte wird morgen einem Haftrichter vorgeführt.