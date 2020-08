20.08.2020, PP Oberbayern Nord



Einbruchserie im Bereich Erding - Festnahme eines Tatverdächtigen

ERDING Seit Ende Juli wurden im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektion Erding mehrere Einbrüche in Schulen, Vereinsheime und Sportgaststätten verübt.

Im Zuge der durch die Kripo Erding intensiv geführten Ermittlungen ergab sich nun ein Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Ismaninger. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den jungen Mann. Dieser konnte am gestrigen Tage durch Beamte der Kriminalpolizei Erding mit Unterstützung der Operativen Ergänzungsdienste (OED) an seiner Wohnadresse festgenommen werden.



Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen im Anschluss an die Festnahme konnte u.a. Tatbeute eines Einbruchs aufgefunden und sichergestellt werden.



Der Tatverdächtige versuchte nach seiner Festnahme zu fliehen, konnte aber nach einer kurzen und intensiven Fahndung mit starken Kräften erneut in Gewahrsam genommen werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde der 24-Jährige heute dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Erding vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.