14.08.2020, PP Oberbayern Nord



Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht am gestrigen Tage - Abschlussbericht

INGOLSTADT Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord kontrollierten am gestrigen Donnerstag (13.08.2020) im Rahmen einer bayernweiten Kontrollaktion von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr die Einhaltung der Maskenpflicht im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs.

Wie bereits in einer ersten Einschätzung berichtet, trugen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord nahezu alle Fahrgäste innerhalb der Verkehrsmittel den erforderlichen Mund-Nase-Schutz. Die Mehrzahl der Verstöße wurden durch die eingesetzten Kräfte demnach an den Bus- und Bahnsteigen festgestellt.



Insgesamt wurden 2.978 Kontrollen durchgeführt. Daraus ergaben sich 489 Verstöße mit 29 Anzeigen. Allein im Bereich der Region 10 wurden bei 1.157 Kontrollen 98 Verstöße mit 11 Anzeigen aufgezeichnet.



Besondere Vorkomnisse blieben aus.





Vorangegangener Pressebericht vom 13.08.2020:



Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht

- Erste Einschätzung zum Kontrollverlauf beim PP Oberbayern Nord



Wie berichtet, kontrollieren Polizeibeamte seit heute Morgen 07.00 Uhr die Einhaltung der Maskenpflicht im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. Im Verlauf des Vormittages wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektionen und der Einsatzzüge rund 1300 Kontrollen in Bussen und Bahnen oder an den Bahnsteigen durchgeführt. Dabei wurden 230 Verstöße festgestellt, von denen 17 auch angezeigt wurden. Der überwiegende Teil der Zuwiderhandlungen und Beanstandungen fand an Haltestellen statt. Innerhalb der Verkehrsmittel trugen nahezu alle Fahrgäste einen Mund-und Nasenschutz.



Die Kontrollen stießen auf breite Akzeptanz. Zu besonderen Vorkommnissen kam es bislang nicht. Die Schwerpunktaktion wird bis heute Abend 22.00 Uhr fortgesetzt.