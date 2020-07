05.07.2020, PP Oberbayern Nord



Hoher Sachschaden bei Brand in der Innenstadt von Pfaffenhofen/Ilm – eine Person leicht verletzt

PFAFFENHOFEN/ILM Am Spätnachmittag des 04.07.20 geriet ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt von Pfaffenhofen/Ilm in Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 200.000.- €. Die Feuerwehr Pfaffenhofen war mit 8 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von einem Anwohner starke Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Spitalstraße in Pfaffenhofen/Ilm, in dem sich ein Farbengeschäft befindet, mitgeteilt. Der Mitteiler war über einen akustischen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der Feuerwehr Pfaffenhofen stand der Aufenthaltsraum im Erdgeschoss des Anwesens in Flammen. Der durch das Feuer entstandene Rauch breitete sich schnell im ganzen Gebäude aus und drang dabei auch in das Obergeschoss ein. Im 1. Stock befand sich zu diesem Zeitpunkt ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung. Die beiden Anwohner konnten von der Feuerwehr rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. Die gerettete Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde ins Ilmtalklinikum eingeliefert.



Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Eine Gefahr für das gegenüberliegende Seniorenheim bestand nicht.



Am Wohn- und Geschäftsgebäude entstand ein Sachschaden von ca. 50.000.- €. Wie hoch der Schaden an der Einrichtung und der vorhanden Ware ist, lässt sich noch nicht genau beziffern. Nach ersten Schätzungen muss aber von rund 150.000.- € ausgegangen werden.



Hinweise zur Brandursache liegen bisher nicht vor.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernahm die Ermittlungen vor Ort.