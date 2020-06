26.06.2020, PP Oberbayern Nord



Rentner mit falschem Gewinnversprechen betrogen - Kriminalpolizei warnt vor weiterem Auftreten

WEßLING, LKRS STARNBERG.

Mit der Masche eines falschen Gewinnversprechens wurde ein 82-jähriger Rentner in den vergangenen Tagen hereingelegt. Die Betrüger erbeuteten Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

Am Mittwoch, den 24.06.2020 erhielt der Rentner einen Anruf einer unbekannten Dame, die ihm einen vermeintlichen Gewinn von mehreren zehntausend Euro suggerierte. Für laufende Unkosten bezahlte er schließlich auf Anweisung der Betrügerin mehrere hundert Euro in Form von Amazon Guthaben Codes. Danach wurde dem 82-Jährigen mitgeteilt, dass sein mutmaßlicher Gewinn noch deutlich höher (rund eine halbe Million) ausfalle und er nun mehrere tausend Euro für Notar und Transport bezahlen müsse. Leider übergab der gutgläubige Geschädigte anschließend einen mittleren vierstelligen Geldbetrag an einen unbekannten Abholer.



Erst im Laufe des nächsten Tages kamen dem 82-Jährigen Zweifel, da er erneut diverse Anrufe erhielt und zu einer weiteren Geldübergabe aufgefordert wurde. In der Folge zog er einen Nachbarn ins Vertrauen und verständigte die Polizei.



Den zur Aufnahme des Sachverhalts eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Herrsching fiel in der Nähe des Einsatzortes dabei ein junger Mann auf. Noch während der Personalienkontrolle suchte der Mann jedoch unvermittelt das Weite und rannte davon. Leider gelang es den sofort nacheilenden Polizeibeamten nicht mehr, den Flüchtigen, der als Geldabholer tatverdächtig ist, einzuholen. Auch die in der Folge durchgeführten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, warnt vor weiterem Auftreten der Betrüger und rät:



- Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, sind keine Gewinne zu erwarten. Lassen Sie sich daher erst gar nicht auf Telefonate mit verlockenden Gewinnankündigungen ein. Legen Sie einfach den Hörer auf und verständigen Sie die Polizei

- Leisten Sie keinesfalls Zahlungen im Voraus.

- Übermitteln Sie keine Nummerncodes von digitalen Bezahlkarten an Unbekannte. Diese können nach Erhalt über den damit verbundenen Betrag verfügen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an Unbekannte