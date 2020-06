19.06.2020, PP Oberbayern Nord



12-jähriger Junge aus Neufahrn b. Freising vermisst

NEUFAHRN B. FREISING In der Nacht von Mittwoch, 17.06.2020 auf Donnerstag, 18.06.2020, verließ der 12-jährige Liam B. unbemerkt die elterliche Wohnung in Neufahrn b. Freising und kam nicht mehr wieder nach Hause zurück. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist er in Richtung Dietersheim bzw. den Isarauen gelaufen.

Liam ist ca. 160 cm groß und 65 kg schwer. Er hat ein typisch asiatisch/philippinisches Äußeres, braune Augen und kurze schwarze Haare. Zur aktuell getragenen Kleidung sind keine Hinweise bekannt. Auffällig ist, dass er einen eBook-Reader bei sich trägt.



Wer Liam gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten sich unter der Telefonnummer 08165/95100 bei der Polizeiinspektion Neufahrn b. Freising zu melden.