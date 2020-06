17.06.2020, PP Oberbayern Nord



Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle

INGOLSTADT Wie berichtet überfiel in der Nacht vom 09.06.2020 auf den 10.06.2020 ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt. Im Rahmen der Ermittlungen fahndet die Kriminalpolizei nun mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Gegen Mitternacht hatte der Mann von der Kassiererin unter Vorhalt einer schwarzen Pistole Geld gefordert. Mit einem Jugendfahrrad war der Täter anschließend mit seiner Beute von mehreren hundert Euro Bargeld geflüchtet.



Die Kriminalpolizei konnte mittlerweile die Videoaufzeichnungen der Tankstelle auswerten. Das Amtsgericht Ingolstadt erließ nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.



Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern des Tatverdächtigen erhoffen sich die Kriminalbeamten weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Kripo Ingolstadt unter 0841/9343-0 entgegen.

Hinweis an die Medien!

Link zur Fahndungsseite

Laut Beschluss des AG Ingolstadt wird die Übernahme der Abbildungen in Online-Publikationen, z. B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, E-Paper, Mediatheken oder sonstige Internetangebote nur durch die Verlinkung auf die Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden gestattet.