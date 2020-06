17.06.2020, PP Oberbayern Nord



19-jähriger Schüler vermisst

VATERSTETTEN.Seit vergangenen Montag wird der 19-jährige Schüler Leon Miehlke aus Vaterstetten vermisst. Der junge Mann hat wohl am Montag gegen 11:30 Uhr das elterliche Haus verlassen, um zu seiner Abiturprüfung an ein Münchener Gymnasium zu fahren. Die Prüfung hat Leon jedoch nicht angetreten. Seither hat sich Leon nicht mehr gemeldet.

Nachdem von den Eltern ein von Leon verfasster Brief in dessen Zimmer gefunden wurde, machten sich diese Sorgen um ihren Sohn und verständigten am 15.06.2020, gegen 15:30 Uhr die Polizei Poing.

Eine am 16.06.2020 durchgeführte Suchaktion bei einem Waldstück südlich der B 304 mit mehreren Suchhunden und einem Polizeihubschrauber verlief ohne weitere Erkenntnisse. Ermittlungen in seinem Freundeskreis blieben ebenfalls negativ.

Laut Angaben der Familie könnte Leon mit dem Zug nach Eschenlohe gefahren sein, um hier eine Wanderung zu unternehmen. Die hierfür örtlich zuständige Polizeiinspektion wurde hierüber bereits in Kenntnis gesetzt.



Leon kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, keine Brille, kein Bart.

Bekleidet ist Leon mit einer blauen Jacke, einer dunklen Jeanshose und dunklen Sneakers.



Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Schülers erbittet die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer 08121/99170.