02.06.2020, PP Oberbayern Nord



Zufallsfund bei Wohnungsdurchsuchung - Gesuchter Straftäter festgenommen - Drogen sichergestellt

VATERSTETTEN, LKR. EBERSBERG Bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses, in Zusammenhang mit Ermittlungen bezüglich eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, fanden Beamte der Kripo Erding am vergangenen Donnerstag eine kleine Menge Marihuana und Amfetamin. Ein 25-Jähriger wurde wegen drei Fahndungsnotierungen festgenommen.

Als die Ermittler am 28.05.2020, gegen 09:30 Uhr, mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgericht München die Wohnung in Vaterstetten betraten, stellten sie neben zwei Personen, die sich in den Räumlichkeiten aufhielten, auch ein offenes Fenster fest. Auf einem darunter befindlichen Vordach fanden sie einen 25-Jährigen, der sich allem Anschein nach vor den Beamten versteckt hielt. Bei der Überprüfung seiner Person konnte auch zügig der Grund hierfür ermittelt werden. Gegen den jungen Mann bestanden drei Fahndungsnotierungen. Zudem führte er geringe Mengen Amfetamin und Marihuana mit sich.



Bei dem 23-jährigen Sohn der Wohnungsinhaberin wurde außerdem ein unter das Waffengesetz fallendes Springmesser aufgefunden und sichergestellt.



Gegen die beiden jungen Männer wurden Verfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz eingeleitet. Der 25-Jährige wurde zudem festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Er hatte eine 8-monatige Haftstrafe nicht angetreten.