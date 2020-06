02.06.2020, PP Oberbayern Nord



Kellerbrand verursacht Sachschaden

EMMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK In der Nacht von Sonntag auf Montag brach im Keller eines Einfamilienhauses in der Olchinger Straße in Emmering ein Feuer aus.



Der Brand konnte durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.