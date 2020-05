27.05.2020, PP Oberbayern Nord



Pkw fährt in Fußgängergruppe – mehrere Personen verletzt Erstmeldung vom 26.05.2020

PÖCKING,LKRS. STARNBERG.Heute (26.05.2020)gegen 14:40 Uhr wurden mehrere Personen verletzt, als ein Pkw-Fahrer seinen Wagen direkt auf die Fußgänger zusteuerte.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zusammenstoß absichtlich herbeigeführt. Die Lebensgefährtin des Fahrers befindet sich unter den Verletzten, so dass derzeit von einer Beziehungstat ausgegangen wird.



Der Fahrer flüchtete anschließend vom Tatort und verunfallte mit seinem Pkw in Starnberg und wird derzeit an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden neben dem Fahrer vier Personen leicht bis mittelschwer verletzt.