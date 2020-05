15.05.2020, PP Oberbayern Nord



Brandstiftungen in Mehrfamilienhaus – eine Person leicht verletzt

KIRCHSEEON, LKRS EBERSBERG.Zu zwei Bränden im selben Gebäude wurden die Rettungskräfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerufen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.





Gegen 23:10 Uhr hatte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses an der Fritz-Arnold-Straße Feuerschein auf ihrer Terrasse bemerkt und kurz darauf einen Brand festgestellt. Offenbar war eine hölzerne Wand in Brand geraten und hatte bereits über die Fassade auf den darüber liegenden Balkon übergegriffen.



Ersthelfer sowie die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Das Gebäude, in dem derzeit 17 Personen gemeldet sind, bleibt weiterhin bewohnbar.



Gegen 05:00 Uhr wurde aus demselben Haus wiederum ein Brand an einem Balkon gemeldet, bei dem erneut Sachschaden am Gebäude entstand. Zudem wurde ein Bewohner bei Löschversuchen leicht verletzt und musste wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.



Die Kriminalpolizei Erding hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und geht derzeit davon aus, dass die beiden Feuer absichtlich gelegt wurden.

Ein eventueller Zusammenhang mit vorangegangenen Bränden in dem Mehrfamilienhaus wird derzeit intensiv geprüft.