08.04.2020, PP Oberbayern Nord



56-jährige Frau aus Ingolstadt vermisst - Polizei bittet um Hinweise

INGOLSTADT; Seit dem 27.03.2020 wird die 56-jährige Andrea K. aus Ingolstadt vermisst. Die Frau verließ vermutlich mit ihrem Fahrrad ihre Wohnung an der Schillerstraße. Ihr Arbeitgeber verständigte die Polizei, nachdem sie dort nicht erschienen war.

Seit Freitag, den 27.03.2020, wird die in Ingolstadt lebende Frau Andrea Knüpfer vermisst. Die Vermisste ist 56 Jahre alt, von kräftiger Statur, ca. 170 cm groß und trägt vermutlich Outdoor- bzw. Wanderkleidung. Weiter wird davon ausgegangen, dass Frau Knüpfer mit ihrem schwarzen Damenrad der Marke Morrison unterwegs ist. Die Vermisste hält sich gerne in der Natur, vorzugsweise im Altmühltal, am Karlskroner Weiher, sowie am Ingolstädter Baggersee auf.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Knüpfer geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden.