Großer Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei Ingolstadt - Betäubungsmittelhändler verhaftet

INGOLSTADT Im Oktober 2019 wurde ein damals 23-Jähriger von den Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war wegen drogenbedingter Ausfallerscheinungen auffällig geworden. Die Streifenbeamten leiteten ihn auf den Parkplatz vor der Polizeiinspektion. Im Kofferraum seines Autos stellten sie über 1 Kilogramm Marihuana sicher, verkaufsfertig in kleinere Mengen verpackt.

Weitere, daran anschließende Ermittlungen zur Herkunft und Veräußerung größerer Mengen Marihuanas in Ingolstadt und Umgebung führten die Rauschgiftfahnder auf die Spur zweier 20- und 21-jährigen Tatverdächtigen aus Ingolstadt. Aufgrund durchgeführter operativer Maßnahmen ergaben sich konkrete Erkenntnisse, dass sie hauptsächlich Marihuana mittels Internet bestellen und für die Zustellung Scheinadressen, auch kurzfristig gebuchte Hotels, nutzen.



Ende März 2020 wurden zwei Lieferungen mit insgesamt sieben Kilogramm Marihuana, die per Post an die Beschuldigten ausgeliefert werden sollten, durch die Rauschgiftfahnder beschlagnahmt.



Wenige Tage später, am 03.04.2020, wurden die tatverdächtigen jungen Erwachsenen an ihren Wohnadressen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt erwirkte im Vorfeld entsprechende Haftbefehle zum Tatbestand des Besitzes und Handels von nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln.

Die Beamten des Rauschgiftkommissariats stellten insgesamt 8,1 kg Marihuana und 99 LSD-Trips sicher.



Beide Beschuldigten wurden am vergangenen Samstag aufgrund der vorliegenden Haftbefehle dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.