09.03.2020, PP Oberbayern Nord



Einbruch in ein Einfamilienhaus – Täterfestnahme

SÖCKING, LKR. STARNBERG

Am vergangenen Freitag, 06.03.2020, zwischen 15.00 Uhr und 15.40 Uhr, verschafften sich drei dunkel gekleidete Männer gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Eugen-Roth-Straße in Söcking. Über die Terrassentür, welche gewaltsam aufgehebelt wurde, gelangten die 3 Täter ins Wohnhaus und durchsuchten alle Räume. Mit einem kleinen Tresor und weiteren Wertgegenständen konnten die Einbrecher den Tatort verlassen. Aufmerksamen Nachbarn fielen die Männer auf. Diese verständigten die Polizei. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Kurze Zeit später konnten die Männer durch die Polizei festgenommen werden.

Die Einbrecher, alles osteuropäische Männer im Alter zwischen 25 und 34 Jahren, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle 3 Männer Untersuchungshaftbefehl.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, oder auch weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden. Ein versuchter Einbruch in Weßling, der kurz zuvor stattfand, bei dem die Täter allerdings von einer Nachbarin gestört wurden und deswegen flohen, könnte ebenfalls auf das Konto der festgenommenen Männer gehen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte noch ein weiterer Tatverdächtiger flüchtig sein.