22.02.2020, PP Oberbayern Nord



Absichtlicher Sturz im Treppenhaus - Polizei findet zwei tote Kinder

Nach einem absichtlichen Treppensturz in einem Bürogebäude wird eine 38-jährige Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, wo sie später verstirbt. Im Auto der Frau findet die Polizei die beiden gewaltsam getöteten Kinder.



Ein Zeuge alarmierte gestern gegen 16.30 Uhr auf einem Firmengelände in Manching den Rettungsdienst und die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie sich eine Frau im Treppenhaus eines Bürogebäudes im fünften Stock über ein Geländer in die Tiefe stürzte. Die 38-jährige Frau wurde lebensbedrohlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht, wo sie im Laufe der Nacht an den Folgen des Sturzes verstarb.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm vor Ort die Ermittlungen. Im Fahrzeug der Frau, das auf einem Firmenparkplatz abgestellt war, fanden die Beamten die Leichen ihrer beiden Kinder im Alter von 10 Monaten und 3 Jahren. Beide Mädchen wurden gewaltsam getötet. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, konnte im Fahrzeug sichergestellt werden.



Weitere Angaben zum Tatgeschehen und deren Hintergründe sind derzeit nicht möglich. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und der örtlichen Kripo dauern an.