10.02.2020, PP Oberbayern Nord



Sturmtief "Sabine" - Vorläufige Bilanz zur Unwetterlage

OBERBAYERN NORD Starke Unwetter erreichten bereits gestern Abend, wie durch die Wetterdienste vorhergesagt, auch das nördliche Oberbayern.

Im Zeitraum vom 09.02.2020, 20:00 Uhr, bis 10.02.2020, 15:00 Uhr, registrierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord insgesamt 309 unwetterbedingte Einsätze. In der Mehrzahl handelte es sich um umgestürzte Bäume bzw. Äste, die Fahrbahnen blockierten oder Autos beschädigten. Aber auch andere Gegenstände wie z. B. ein Gewächshaus oder ein Trampolin mussten durch die Einsatzkräfte von den Fahrbahnen geräumt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt niemand schwerere Verletzungen.



In Schrobenhausen wurde gegen 07:30 Uhr in der Gregor-Mendel-Straße ein Altkleidercontainer auf einen geparkten Wohnwagen geweht. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.



Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Kreisstraße FS 1 von Paunzhausen in Richtung Entrischenbrunn. Wegen eines umgestürzten Baumes wendete er seinen Transporter auf der Fahrbahn. Eine Windböe erfasste dabei das Fahrzeug, wodurch dieses in ein angrenzendes Feld kippte. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Der Schaden liegt bei rund 7.000 Euro.



Offenbar ebenfalls durch den Sturm verursacht, konnten bei Gosseltshausen, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, vier Pferde aus einem Gatter ausbrechen. Ein Pony wurde wenig später auf der Burgstaller Straße von einem Fahrzeug angefahren und erheblich verletzt, so dass es von einem Tierarzt von seinen Leiden erlöst werden musste. Die drei weiteren Tiere konnten unverletzt eingefangen werden.



Starker Wind knickte am Vormittag auf der Staatsstraße 2331 bei Pastetten einen Strommasten um. Der Mast fiel in ein Feld, weshalb es zu keinerlei Gefährdung für den Straßenverkehr kam. Auch zu Stromausfällen ist es deswegen nicht gekommen.