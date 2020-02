06.02.2020, PP Oberbayern Nord



Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge auf A99 - zunächst unbekannter Fußgänger identifiziert

MÜNCHEN/ FRÖTTMANING Am Mittwoch, den 05.02.2020 ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der A99 Richtung Nürnberg bei Kilometer 24,2 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und zwei Pkw.

Der getötete Fußgänger wurde zwischenzeitlich identifiziert. Es handelt sich um einen 20-jährigen Touristen aus der Schweiz. Derzeit läuft die Verständigung der Angehörigen in der Schweiz. Die weiteren Umstände, wie es zu dem Verkehrsunfall kam, werden abgeklärt. Es wird weiterhin um Zeugenhinweise zum Unfallhergang gebeten.



Erste Pressemeldung:



Ein bislang unbekannter Mann überschritt als Fußgänger die Autobahn und wurde hierbei zuerst seitlich von einem 45-Jähriger BMW-Fahrer erfasst. Kurz nach dem ersten Zusammenstoß erfasste ein 73-Jähriger Mercedes-Fahrer den am Boden liegenden Fußgänger erneut.



Der unbekannte Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt.



Im Rahmen der Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung war die Fahrbahn bis 00:30 komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die A9 abgeleitet. Zur Unterstützung waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Unterföhring und Garching, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei Hohenbrunnn vor Ort.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zur Identität des Fußgängers machen können, werden gebeten, sich bei der VPI Hohenbrunn unter der Tel.Nr. 08102/74450 zu melden.