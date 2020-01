29.01.2020, PP Oberbayern Nord



Seniorin fällt Betrügern zum Opfer

LKR. EBERSBERG Über mehrere Wochen hinweg setzten, als angebliche Polizeibeamte getarnt, mehrere Betrüger eine Rentnerin aus dem Landkreis Ebersberg massiv unter Druck und erbeuteten schlussendlich einen hohen Bargeldbetrag.

Mitte Dezember vergangenen Jahres meldete sich erstmals ein angeblicher Hauptkommissar telefonisch bei der 80-Jährigen und gab vor, bei einer örtlichen Bankfiliale sei eingebrochen worden und die Einlagen der Seniorin seien nun gefährdet. Das unbedarfte Opfer machte sich daraufhin auf den Weg zur Bank, ließ sich einen fünfstelligen Geldbetrag auszahlen und übergab diesen noch am selben Tag einem bislang unbekannten Abholer. Bis zum Folgetag wurde sie weiterhin durch mehrere Betrüger telefonisch massiv unter Druck gesetzt, sodass sie eine erneute Geldabhebung und mit anschließender Übergabe an denselben unbekannten Abholer tätigte.



Die Tathandlung erlangte nun im Januar ihren Höhepunkt. Das Opfer wurde von den Tätern angehalten einen Sparvertrag in sechsstelliger Höhe aufzulösen, da auch dieser gefährdet sei. Nachdem eine Auszahlung durch die Bank stattgefunden hatte, übergab sie auch diesen Betrag an eine bislang unbekannte Abholerin.



Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen in dem Betrugsfall übernommen.



Auch wenn diese subtile Betrugsmasche beständig von der Polizei thematisiert wird, fallen leider immer wieder gutgläubige Senioren auf die dreisten Betrüger herein. Seien Sie stets misstrauisch bei derartigen Anrufen. Die echte Polizei wird sich niemals von Ihnen Bargeld übergeben lassen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Warnen Sie auch Ihre Angehörigen und Bekannten und sprechen Sie mit ihnen über die Betrugsmasche.